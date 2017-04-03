俄聖彼得堡地鐵爆炸 定調恐怖攻擊
俄羅斯聖彼得堡地鐵驚傳爆炸，造成至少10人死亡、20人傷，鄰近的地鐵站緊急關閉出入口，普爾柯沃機場也加強安檢，官方定調為恐怖攻擊。
綜合俄羅斯媒體報導，當地時間下午3時（台北時間晚上8時），一輛行經藍線地鐵站先納亞廣場站與技術學院站的列車驚傳爆炸，至少造成10人死亡、20人受傷，當中不乏年輕女性、小孩，罹難者家屬共可獲得20億2500萬元盧布保險理賠金。。
國家通訊社塔斯社（TACC）報導，爆炸發生後，緊急關閉鄰近地鐵站出入口，包括勝利公園站、電力站、莫斯科大門站、浮魯金站、商場站等站已關閉出入口，而官方定調為恐怖攻擊。
俄國總統蒲亭新聞秘書普斯科夫指出，蒲亭目前與白俄羅斯總統在聖彼得堡附近的城市Strelna會晤。
前國家杜馬議員古德科夫認為，這場恐怖攻擊經過精心策劃，且是對國家當權的直接挑戰，古德科夫說，蒲亭在聖彼得堡附近，也意味著城市採取高規格安全措施，卻仍發生這起爆炸案。1060403
(中央社)
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