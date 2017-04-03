被指支持核食進口 黃國昌要洪秀柱道歉

時代力量立委黃國昌今天表示，國民黨主席洪秀柱說他支持核食進口、毒品除罪化，這種造謠抹黑的信口開河，請洪秀柱48小時內公開道歉。

媒體報導，國民黨主席洪秀柱今天到嘉義市，走訪嘉義市有記者問到黃國昌一事，洪秀柱不改快人快語風格，大喇喇地說「很好啊！」洪秀柱表示，地方民眾對黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，配合民進黨諸多違法亂紀的言行，引起民眾不滿，對於罷免樂觀其成，「我也願意聯署，但我的戶籍不在他的選區，因此精神支持」。

黃國昌晚間在臉書上表示，剛剛朋友轉來洪秀柱對他的指控，看了以後，不敢置信。

他說，對於洪秀柱主席這種造謠抹黑的信口開河，非常遺憾，請洪秀柱在48小時內，具體說明他何時主張「支持核食進口」、「毒品除罪化」？

黃國昌說，否則，請洪秀柱公開道歉，切勿自誤。

他稍後又在下方留言指出，「48小時內，沒有誠懇的公開道歉，那就法院見」。 1060403

(中央社)