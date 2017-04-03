醉男見人欲尋死嗆「好膽跳下來」 反害另一人跳樓

萬華區萬大路一棟公寓5樓頂發生男子揚言跳樓事件，警消在一樓設置氣墊並上樓勸阻，過程中，竟有醉男到場嗆聲要楊男夠膽跳下來。（張企群翻攝）

台北市萬華區一名47歲楊姓男子，因與女友吵架心情不佳，今天傍晚6時許跑到萬大路女友住家5樓頂，坐在圍牆邊揚言輕生。警消獲報到場，立即架起救生氣墊並上樓進行勸說。

離譜的是，警消勸阻過程中，一名張姓男子喝得爛醉到場，在樓下竟對著坐樓頂圍牆的楊男嗆聲：「好膽你跳下來」、「你穿裙子是不是」、「龜兒子」等語，楊男一聽也火大回嗆：「好膽你上來啊！」並放棄跳樓被警消救下。

然而，另名也帶著酒意歐陽姓男子，原本要爬上樓勸阻楊男，才爬到4樓就聽到張男的嗆聲，誤以為是衝著他來，一氣之下，竟從窗戶縱身跳下，墜落在2樓遮雨棚，警消趕緊架梯救人，將昏迷不醒的歐陽送至台大醫院急救，警方也將叫囂的張男帶回派出所偵訊。

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(中時)