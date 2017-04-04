微笑185彩旺鳳梨節屏東高樹登場　打造全台唯一鳳梨田彩妝地景藝術

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案（右），吸引兩位男女在高台拿著金鑽鳳梨自拍留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案（右），吸引民眾在鳳梨田參觀拍照。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案（右），從高空俯瞰鳳梨田宛若大地畫布妝點艷麗顏彩。（泉沐創意娛樂提供）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案（中），從高空俯瞰鳳梨田宛若大地畫布妝點艷麗顏彩。（泉沐創意娛樂提供）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道共約60甲地的銀獅農場其中逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案（右），從高空俯瞰鳳梨田宛若大地畫布，將自然田野妝點得艷麗奪目。（泉沐創意娛樂提供）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引兩位男女在鳳梨田自拍留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引兩位男女在鳳梨田拍照留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引兩位男女在鳳梨田自拍留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引兩位男女在鳳梨田自拍留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引兩位男女在鳳梨田自拍留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引民眾在鳳梨田拍照留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引兩位婦女在鳳梨田拍照留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以藍紫彩帽拼組成茂林國家風景區管理處的紫蝶圖案（中），吸引遊客參觀。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以藍紫彩帽拼組成茂林國家風景區管理處的紫蝶圖案，從高空俯瞰鳳梨田宛若大地畫布妝點艷麗顏彩。（泉沐創意娛樂提供）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案（右），屏東縣長潘孟安（左四起）、茂林國家風景區管理處處長簡慶發、銀獅農場主人暨高樹鄉農會理事長洪華進等人士在高台一同合影。（王錦河攝）

屏東縣長潘孟安（右）、茂林國家風景區管理處長簡慶發（左）在彩妝鳳梨田旁一同品嘗甜美多汁的金鑽鳳梨。（王錦河攝）

切塊吃不過癮，屏東縣長潘孟安（右二）、茂林國家風景區管理處長簡慶發（右）在彩妝鳳梨田旁一同品嘗整顆削皮甜美多汁的金鑽鳳梨。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引1對前來採訪的夫妻在鳳梨田拍照留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引1對前來採訪的夫妻在鳳梨田拍照留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，吸引民眾在鳳梨田拍照留念。（王錦河攝）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩繪地景藝術，其中還有以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案（右），從高空俯瞰鳳梨田宛若大地畫布妝點艷麗顏彩。（泉沐創意娛樂提供）

屏東縣高樹鄉沿山公路185縣道銀獅農場逾1公頃的金鑽鳳梨田現正穿戴黃橘藍紫共46000片不織布彩帽以免曬傷，形成全台唯一的鳳梨田彩妝地景藝術，其中還有以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案，吸引不少遊客前來參觀拍照留念。

以鳳梨聞名的屏東高樹鄉目前正值產季，茂林國家風景區管理處和高樹銀獅農場鳳梨果農合作，發揮創意請專人製作黃、橘、藍、紫4色共46000片不織布彩色帽套，套在1公頃多的鳳梨上以免果肉被烈日曝傷，1顆顆戴上彩帽的鳳梨讓原本單調的鳳梨田變成色彩鮮艷的彩妝地景藝術，其中包含以黃橘彩帽拼組成1大圓形笑臉圖案和以藍紫彩帽拼組成茂林國家風景區管理處的紫蝶圖案及4色交錯的彩虹圖飾，從高空俯瞰鳳梨田宛若大地畫布，將自然田野妝點得艷麗奪目，為求彩妝圖案整齊精準，工作人員還出動空拍機微調定位鳳梨彩帽的位置，並在鳳梨田旁搭建高台以便遊客能從高點俯瞰笑臉圖案和整體景觀，這幾天清明連續假期吸引不少遊客前來參觀拍照。

銀獅農場主人暨高樹鄉農會理事長洪華進表示，每年4到6月是鳳梨成熟採收季，高樹氣候乾燥少雨且日照強烈，為免鳳梨果實在烈日曝曬下因高溫灼傷果肉，當地農民會為鳳梨套上報紙或塑膠套等「帽套」防曬，今年茂管處與農場合作，發揮創意用彩色帽套設計，沒想到竟形成美麗的地景藝術。

茂林國家風景區管理處長簡慶發表示近年來花海和彩稻在各觀光景點頗受民眾歡迎，高樹鄉有大約800公頃鳳梨田，生產的金鑽鳳梨甜度高達20度，茂管處今年與銀獅農莊合作在60甲鳳梨田中大約1公頃多的鳳梨上穿戴46000片彩帽，打造全台唯一鳳梨田彩妝地景藝術，並在鳳梨田旁設置高台供民眾觀賞拍照，結合農產和觀光，若遊客反應良好，明年還會擴大推廣。附近還有馬兒青山觀光自行車道、地磨兒藝術公園、青葉部落、鴻旗有機休閒農場，盼藉此帶動地方觀光。

屏東縣長潘孟安和茂管處長簡慶發等人士在銀獅農場主人洪華進陪同下30日前往彩妝鳳梨田參觀並大啖甜美多汁的金鑽鳳梨，洪華進表示農場約有60甲鳳梨田，從他父親洪銀獅當年栽種鳳梨便堅持採原始自然的方式，絕不施打催熟劑，因此收成晚了半年，一般鳳梨田12個月就可採收，但銀獅農場卻要等上530天才收成，遵循自然法則種出甜美多汁的金鑽鳳梨，甜度高達20度。現在他的兒子洪明聰也返鄉接手經營，秉持祖父傳承下的自然法則種植上等鳳梨，不但外銷，更是網購超夯鳳梨賣家。

「微笑185縣道，繽紛彩旺鳳梨節」打造全台第1個鳳梨田彩妝地景藝術，即日起清明連續假期開放民眾參觀，周邊設置農產品和文創攤位，連假過後幾天鳳梨將陸續採收，民眾可把握時機前往185縣道銀獅農場參觀並品嘗甜美金鑽鳳梨。

(中時)