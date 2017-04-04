俄朝恐攻方向 立案偵辦地鐵爆炸事件

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俄羅斯調查委員會今天表示，現已依恐怖行動指控，將聖彼得堡地鐵爆炸事件立為刑事案件偵查。

權力龐大的調查委員會說，委員會方面已派出一群調查人員前往聖彼得堡，以偵辦這起案件。此事造成大約10人喪生，數十人受傷。

然而委員會說，在依恐怖主義指控立案偵查的同時，也將考慮本案的其他一切可能原因。1060404

(中央社)