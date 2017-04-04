得易Ponta vs.玉山銀行 首次轉點加碼送，一卡通桃捷交通累點啟動

搭桃捷4月起也可累點，凡得易Ponta會員持已綁定之一卡通一卡通聯名卡搭乘桃園捷運，每次搭乘送得易Ponta 3點，轉乘再送1點。圖：業者提供

得易Ponta會員持「度小月聯名卡」消費滿500元點數2倍送，250點加120元換美味蝦捲。圖：業者提供

四月兒童節連假，就用得易Ponta點數玩轉豐富的娛樂生活！慶祝一卡通桃捷累點開通，4/1起至6/30，會員持已綁定之一卡通搭乘桃捷送3點，轉乘再送1點；吃喝玩樂都可用點數得到滿足，吃就選度小月，消費滿500元點數2倍送，點加金再換美味蝦捲；喝就選金品茶語，消費不限金額點數3倍送，3大超人氣美食10點加價購。

玩就選威秀影城，滿1000元點數3倍送；玉山銀行紅利500點轉得易Ponta 650點，首次加贈300點。邁入第二季得易Ponta擴大桃捷交通累點並與玉山銀行攜手轉點，持續布局點數生活版圖。

連假出去玩，搭桃捷也可累點，4/1起至6/30止，凡得易Ponta會員持已綁定之一卡通/一卡通聯名卡搭乘桃園捷運，每次搭乘送得易Ponta 3點，轉乘再送1點。再去看場電影吧！平日看電影累點加倍，即日起至6/30，凡週一~週四至全台威秀影城觀影並出示得易Ponta卡消費累點，單筆消費滿600元，點數2倍送。單筆消費滿1000元，點數3倍送。

精緻台灣料理小吃度小月推出「2倍好滿足」活動，即日起至6/30「度小月聯名卡」卡友消費滿500元，即可獲得點數2倍回饋。「點加金換好菜」推出美味蝦捲，會員可於各度小月門市使用得易Ponta250點折抵，即可享以現金120元優惠價換購。

得易Ponta新特約商《金品茶語》，來自金品茗茶旗下品牌，民國67年成立，率先採用茶葉星級評鑑制度，通過SGS ISO認證且農藥殘留逐批檢驗通過，品質把關樹立茶葉界信譽典範。

活動期間消費點數3倍送，還可用得易Ponta10點加價茶點，會員需至 APP兌換專區以10點兌換優惠券，憑兌換紀錄序號換購指定商品，3/29-4/18美女與野獸漸層特調10點＋100元，原價 220元現省120元，4/19-5/10小籠包/6個10點＋80元，原價120元現省40元，5/11-5/31茶冰樂10點＋100元，原價 180元現省80元。 得易Ponta全新會員者，另可獲得易200點回饋。

喝茶趣，除了選擇在金品茶語優雅店中細細品嚐外，想網購茶品在家喝下午茶，芳第世界茶莊有多種茶品任你挑選。https://goo.gl/PyJxnX，會員單筆消費滿1,000元，贈送得易Ponta點數1,000點。High Tea芳第品牌創立於2006年，取台灣話的諧音「奉茶」，秉持自然、健康、時尚的理念提升茶的價值，採用最新包裝以「新時代茶飲文化潮流」，帶領台灣茶業走向國際化。

得易Ponta銀行轉點增加第三家，除中國信託1000點換得易Ponta1700點，台新銀行1000點換得易Ponta1200點外，3/15增加玉山銀行，玉山銀行紅利500可轉為得易Ponta650點，慶祝活動上線，首次轉點再加贈300點，等於玉山銀行紅利500點直接換到950點得易Ponta點數，4/1起可用700點兌換萊爾富中拿鐵乙杯，點數還有剩。

(工商)