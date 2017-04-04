國泰航空與德國漢莎航空、瑞士航空及奧地利航空簽訂代碼共享協議，拓展歐洲網絡

左起國泰航空行政總裁朱國樑及漢莎航空集團執行委員會主席兼首席執行官卡斯滕·施波爾簽訂合作協議。圖：國泰提供

國泰航空行政總裁朱國樑及漢莎航空集團執行委員會主席兼首席執行官卡斯滕·施波爾近日於德國法蘭克福簽訂合作協議，國泰代碼將附加於德國漢莎航空、瑞士航空和奧地利航空往來多個歐洲大陸城市的航班。同時，漢莎航空集團航空公司的代碼，將附加於國泰航空往來西南太平洋四個備受旅客歡迎熱點的航班。

根據協議，國泰航空會將「CX」代號附加於德國漢莎航空集團旗下航空公司於德國、比利時、匈牙利、挪威、意大利、瑞士和奧地利營運的以下14個航點：

德國漢莎航空往來法蘭克福及：柏林、布魯塞爾、布達佩斯、德累斯頓、漢諾威、漢堡、慕尼黑、紐倫堡、奧斯陸及斯圖加特的航班。

瑞士航空往來蘇黎世及：柏林、布魯塞爾、佛羅倫斯、日內瓦、漢堡、斯圖加特及威尼斯之服務。

奧地利航空往來維也納及：

法蘭克福、蘇黎世及杜塞爾多夫之服務。

德國漢莎航空集團亦會附加有關航空公司的代碼於國泰航空往來香港與奧克蘭, 以及往來香港與開恩茲、墨爾本和悉尼之間的航班。於同一張機票訂位中, 顧客由法蘭克福、慕尼黑、維也納和蘇黎世出發可直接託運寄艙行李至奧克蘭或澳洲的最終目的地, 並於香港國際機場享受無縫的航班接駁體驗。

合作協議亦涵蓋國泰和漢莎的飛行常客計劃。國泰航空的旅遊及生活品味獎勵計劃「亞洲萬里通」會員，以及德國漢莎航空集團的「Miles and More」常客計劃會員，選乘上述代碼共享航班，可賺取和兌換里數獎賞。國泰航空「馬可孛羅會」常客計劃會員，在乘搭由德國漢莎航空集團運作及國泰銷售的代碼共享航班時，亦可賺取會籍積分。

朱國樑表示，國泰很高興能與全球極具規模、且備受尊崇的德國漢莎航空集團加強合作關係，新代碼共享協議，可以讓國泰的乘客於法蘭克福、杜塞爾多夫和蘇黎世三個國泰歐洲航點，轉乘德國漢莎航空、瑞士航空和奧地利航空的航班，更便捷地往來多個歐洲大陸城市。與此同時，德國漢莎航空集團由歐洲出發的乘客，將可經四通八達的香港航空樞紐往來澳洲和新西蘭，旅程更添便利。

卡斯滕·施波爾則表示，國泰航空及德國漢莎航空集團兩家全球主要航空集團是次締結合作夥伴關係，對雙方的業務發展具有開創性的意義。

乘客可於2017年4月5日起，於國泰網站www.cathaypacific.com預訂2017年4月26日起出發、往來新代碼共享目的地的機票。

國泰航空貨運與漢莎貨運子公司早於2016年5月簽訂合作協議，自2007年2月起，兩間公司已開始聯合銷售香港與歐洲之間貨運航班的運力。國泰亦負責管理漢莎航空貨運在於香港的貨物處理；而漢莎貨運站則負責國泰貨運於法蘭克福的貨物處理。由歐洲至香港的聯合貨運預期於2018年落實。

(工商)