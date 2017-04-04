桃機走私案 同夥被逮心虛自投羅網

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桃園機場查獲國內首例高中生走私安毒案，其實，差點就讓其中1人、3000多公克成功運往紐西蘭！

據了解，航警局安檢大隊2日深夜在桃園機場查驗旅客行李，從X光機發現16歲陳姓少年的行李熱顯像異常，進而會同海關查獲夾藏的3000多公克安非他命。

另名同行、已成功闖關的19歲胡姓青年，疑似見同夥遲遲沒出關，研判事跡敗露，一時緊張，竟折回欲辦理退關。

航空公司覺得可疑通報警方，槓上開花再於胡的行李內查獲3000多公克安毒，一舉查扣2人行李內22包、共6832公克安毒。

警方指出，就算胡姓男子成功搭機離境，但既然同行的陳少被逮，警方也能及時通報紐西蘭警方加強查驗該班機的行李，胡應該還是難逃法網。

(中時)