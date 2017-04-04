川普會面埃及總統 談打擊IS

川普強調埃及是美國在對抗激進組織「伊斯蘭國」上，應維持夥伴關係的穆斯林盟國之一。(圖片取自usatoday)

之前歐巴馬執政的美國政府與埃及關係緊張，但換了川普之後，情勢可不一樣。美國總統川普3日在白宮與埃及總統塞西會面，兩人在白宮外相互握手後，步入白宮，據傳此次會面兩人討論合作打擊激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）以及協助重振埃及經濟等議題。但塞西可能也會對川普提出包括軍事援助的要求。

川普表示他大力支持塞西，更讚許塞西擔任總統做得極好。川普強調埃及是美國在對抗激進組織「伊斯蘭國」上，應維持夥伴關係的穆斯林盟國之一。

塞西2013年7月在軍方協助下推翻埃及首位民選總統莫西，並已以高壓手段鎮壓異議人士，死傷慘烈，因此歐巴馬取消對埃及的軍力支持，還拒絕邀請塞西訪問白宮。

(中時電子報)