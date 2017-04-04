俄地鐵係遭自殺引爆攻擊 凶嫌為中亞人
俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述執法消息人士所透露的初步資料報導，今天聖彼得堡地鐵爆炸案的凶嫌是1名23歲的中亞人，他是以自殺引爆方式作案。
這名消息人士說，當局已確定這名凶嫌的身份，他與俄國列為非法的激進派伊斯蘭團體有關，他是以背包挾帶爆炸裝置進入聖彼得堡地鐵。
消息人士並說，爆炸現場發現的遺體顯示，作案手法是自殺引爆，不過要等到DNA檢驗後，才能作出最後結論。
國際傳真社報導，監視器所拍攝到因而稍早被當局懷疑涉入爆炸案的1名男子，現已出面向警方說明，他與此案無關。
與此同時，俄國各媒體報導，蒲亭總統已就此案召見安全機構官員，並到發生爆炸的地鐵站獻花致哀。1060404
(中央社)
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