世界第五高樓 韓樂天世界塔正式開幕
據韓聯社（Yonhap News）報導，繼首爾塔之後，韓國再次出現全新標緻性的摩天大樓- 樂天世界塔（Lotte World Tower），從2011年動工至今終於完工問世。樓高123層的樂天世界塔，不僅是朝鮮半島上最高建築物，更是當前世界第五高樓，於2號以大規模煙火慶祝開幕。但由於朴槿惠（Park Geun-hye）前總統的案件，讓韓國樂天集團多名高層受到牽連，也讓這棟被視為掃把星的世界塔，開幕儀式因此蒙上一層陰影。然而外界更關心的是，因薩德（THAAD）系統而在中國市場受到重傷害的樂天，能否藉此力挽狂瀾，將是投資人與媒體更關注的焦點之一。
樂天世界塔，樓高550公尺、共有123層樓，完工落成後，內部將規劃1至6樓作為大型OUTLET商場、7至60樓做為辦公室區、61至85樓做為住宅區、86至119樓作為樂天酒店、120至123樓作為撩望台，將可居高臨下俯瞰整個首爾地區的美景。這並非樂天集團第一棟超高摩天大樓，在越南首都河內市區，樂天也建造了全市最高、共有70多層樓的綜合型大樓，日前甚至傳出，旗下越南業務逐漸擴張的同時，樂天打算在越南境內加蓋一棟超高摩天大廈。
面對中國大陸至今仍不願鬆手的抵制，實際受到貿易和旅遊衝擊的樂天集團，副會長辛東彬（Shin Dong-bin）在開幕儀式中期許，期望世界塔能成為南韓的新地標，並為首爾帶來每年1億名來自全球的觀光人潮。但隨著前總統朴槿惠遭到羈押入獄，陷入貪腐案的樂天集團，能否因大樓落成而迎來轉機，或也將隨朴一同入獄，恐怕是將來樂天家族與韓國民眾最關心的議題之一。
(中時電子報)
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