國光《西施歸越》《春草闖堂》悲喜雙戲　4月7、9高雄大東3嬌美旦登場

國光劇團將於今年高雄春藝推出「絕代三嬌．悲喜雙齣」兩齣戲，4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由新秀美旦林庭瑜（右）飾演西施、京崑名角兒溫宇航（右二）飾演范蠡；4月9日在大東演出喜劇《春草闖堂》，上下半場分別由花旦凌嘉臨（左二）、黃詩雅（左）分飾機伶丫鬟春草，主打3位青春絕美花旦林庭瑜、凌嘉臨和黃詩雅。圖為4位主角兒日前在高雄宣傳記者會中開心合影。（王錦河攝）

國光劇團將於今年高雄春藝推出「絕代三嬌．悲喜雙齣」兩齣戲，4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由林庭瑜（右二）飾演西施、溫宇航（左）飾范蠡，4月9日演出《春草闖堂》，上下半場分別由凌嘉臨（中）、黃詩雅（左二）分飾春草，主打3位青春絕美花旦林庭瑜、凌嘉臨和黃詩雅。圖為4位主角兒和國光劇團藝術總監王安祈（右）日前在高雄宣傳記者會中開心合影。（王錦河攝）

國光劇團將於4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由新秀美旦林庭瑜（如圖）飾演西施。圖為林庭瑜日前在高雄宣傳記者會中小秀片段。（王錦河攝）

國光劇團將於4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由新秀美旦林庭瑜（如圖）飾演西施，她在「山中產子」一段戲以繁複的水袖身段展現糾結情感與痛苦身軀。（國光劇團提供）

國光劇團將於4月9日在高雄大東文藝中心演出經典喜劇《春草闖堂》，上下半場分別由新生代花旦凌嘉臨（如圖）、黃詩雅分飾春草。圖為榮獲今年「十大傑出女青年」的花旦凌嘉臨日前在高雄宣傳記者會中小秀片段。（王錦河攝）

國光劇團將於4月9日在高雄大東文藝中心演出經典喜劇《春草闖堂》，上半場由榮獲今年「十大傑出女青年」的花旦凌嘉臨（如圖）飾演女主角：機伶丫鬟春草，下半場由花旦黃詩雅分飾春草。（國光劇團提供）

國光劇團將於4月9日在高雄大東文藝中心演出經典喜劇《春草闖堂》，上下半場分別由新生代花旦凌嘉臨、黃詩雅（如圖）分飾春草。圖為黃詩雅日前在高雄宣傳記者會中小秀片段。（王錦河攝）

國光劇團將於4月9日在高雄大東文藝中心演出經典喜劇《春草闖堂》，下半場由旦角黃詩雅（如圖）飾演女主角：機伶丫鬟春草，上半場由花旦凌嘉臨分飾春草。（國光劇團提供）

國光劇團將於4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由林庭瑜（右）飾演西施、溫宇航（左）飾范蠡。圖為兩位主角兒日前在高雄宣傳記者會中小秀片段。（王錦河攝）

國光劇團將於4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由新秀美旦林庭瑜（右）飾演西施、京崑名角兒溫宇航（左）飾范蠡。（國光劇團提供）

國光劇團將於4月9日在高雄大東文藝中心演出經典喜劇《春草闖堂》，上下半場分別由新生代花旦凌嘉臨（如圖）、黃詩雅分飾春草。圖為榮獲今年「十大傑出女青年」的花旦凌嘉臨日前在高雄宣傳記者會中小秀片段。（王錦河攝）

國光劇團將於4月9日在高雄大東文藝中心演出經典喜劇《春草闖堂》。圖為《春草闖堂》〈行路〉一折劇照，文丑許孝存（中）飾演油條知府胡進、花旦凌嘉臨（左三）和黃詩雅（右三）上下半場分飾機伶丫鬟春草，與4位轎夫共同演出。（國光劇團提供）

國光劇團將於4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由林庭瑜（右）飾演西施、溫宇航（左）飾范蠡。圖為兩位主角兒日前在高雄宣傳記者會中小秀片段。（王錦河攝）

國光劇團將於4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由新秀美旦林庭瑜（中）飾演西施、資深女老生鄒慈愛（右）飾演句踐。（國光劇團提供）

國光劇團將於4月9日在高雄大東文藝中心演出經典喜劇《春草闖堂》，上下半場分別由新生代花旦凌嘉臨（如圖）、黃詩雅分飾春草。圖為榮獲今年「十大傑出女青年」的花旦凌嘉臨日前在高雄宣傳記者會中小秀片段。（王錦河攝）

國光劇團將於4月9日在高雄大東文藝中心演出經典喜劇《春草闖堂》，上下半場分別由新生代花旦凌嘉臨（中）、黃詩雅（右）分飾機伶丫鬟春草、文丑許孝存（左）飾演油條知府胡進。（國光劇團提供）

國光劇團將於4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由資深女老生鄒慈愛（左二）飾演句踐、名丑陳清河（右二）飾演弄臣吳優。（國光劇團提供）

國光劇團將於今年高雄春藝推出「絕代三嬌．悲喜雙齣」兩齣戲，4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，4月9日演出《春草闖堂》。圖為國光劇團藝術總監王安祈日前親自南下高雄宣傳，主打3位青春絕美花旦林庭瑜（飾西施）、凌嘉臨和黃詩雅（上下半場分飾春草）。（王錦河攝）

國光劇團將於4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，4月9日演出《春草闖堂》。圖為國光藝術總監王安祈日前親自南下高雄宣傳，她表示《西施歸越》當年是京劇名伶郭小莊名作，時隔24年當她看到林庭瑜時便一眼認定「西施出現了！」王安祈還開玩笑說彷彿是24年前的嬰兒長大復仇來了。（王錦河攝）

國光劇團將於今年高雄春藝推出「絕代三嬌．悲喜雙齣」兩齣戲，4月7日在高雄大東文藝中心演出《西施歸越》，由新秀美旦林庭瑜飾演西施、京崑名角兒溫宇航飾演范蠡；4月9日在大東演出喜劇《春草闖堂》，上下半場分別由花旦凌嘉臨、黃詩雅分飾機伶丫鬟春草，主打3位青春絕美花旦林庭瑜、凌嘉臨和黃詩雅。

《西施歸越》由大陸名劇作家羅懷臻編劇，1993年郭小莊「雅音小集」曾以《歸越情》之名演出，西施懷著吳王夫差的嬰孩回到越國，句踐無法容忍，范蠡愛情變質，西施「歸」越卻彷彿無家無國可歸，不知何去何從。劇作將西施以往「女間諜」、「女功臣」的標籤形象還原為一介單純女子，跳脫歷史與政治的束縛，重新開啟對西施之為人的本質關懷，超越道德的現實層面而直探人性底層。

國光藝術總監王安祈是當年促成郭小莊製作《歸越情》的幕後推手，此劇隨著郭小莊離開京劇圈成為絕響，時隔24年重新問世，王安祈表示當她看到外表嬌柔卻有著堅毅氣質的林庭瑜時，便一眼認定「西施出現了！」她還開玩笑說彷彿是24年前的嬰兒長大復仇來了，王安祈力邀李小平導演、京崑名角兒溫宇航飾演范蠡、資深女老生鄒慈愛飾演句踐、名丑陳清河飾演弄臣吳優、老旦羅慎貞飾演西施之母，眾星拱月力捧新星美旦林庭瑜。

王安祈還為《西施歸越》增修「山中產子」一段戲，西施在閃電打雷暴雨等外在惡劣環境和內心情緒糾結的雙重苦難情境下分娩，林庭瑜運用傳統戲《失子驚瘋》、《打神告廟》中繁複的水袖身段展現糾結情感和痛苦身軀。西施為了閃避句踐盤查不慎摀死嬰孩，情緒崩潰幾近瘋狂，飾演西施的林庭瑜彩排結束後幾度在後台崩潰大哭，難以消解複雜情緒。

相較於《西施歸越》的淒厲悲苦，被譽為天下第一喜劇的《春草闖堂》則讓觀眾捧腹大笑，正義感十足的相府小丫鬟春草為了「拯救公子」，不惜直闖官衙撒謊騙過油條知府胡進，接下來不得不繼續編織瞞天大謊，偽造文書騙倒相國，還騙得皇帝欽賜御匾，終將喜事弄假成真，瞞天過海為小姐締結良緣。王安祈將此劇視為「此生必看的天下第一喜劇」，上世紀60年代以來即是大陸中國京劇院名旦劉長瑜和名丑寇春華

的代表作，膾炙人口歷久不衰。

《春草闖堂》是花旦和文丑的經典代表作，唱念、身段俱重，除了考驗演員功力與默契，也是評斷演員火候功底的重要指標劇目，尤其〈行路〉一折，由胡知府、春草與4位轎夫相互搭配，呈現坐轎時上下坡的顛簸難行，一方面將虛擬的轎子透過表演具象呈現，另一方面春草與胡知府各懷鬼胎、揣測算計，在表現上層次豐富且頗為逗趣。

為傳承該齣經典喜劇，國光特邀中國京劇院名角陳淑芳、呂昆山老師來台授藝，國光曾主演此劇的資深旦角兒朱勝麗與名丑陳清河也從旁輔助。高雄春藝版《春草闖堂》由剛榮獲今年「十大傑出女青年」的花旦凌嘉臨飾演上半場春草，她的同班同學黃詩雅飾演下半場春草，中生代丑角許孝存飾演油條知府胡進。此劇自去年5月推出以來，先後在桃園、台南、台北、新北演出，4月9日高雄演出後，15日還將在花蓮縣文化局演藝廳演出。

《西施歸越》4月7日在高雄大東文藝中心演出，唱腔及音樂設計馬蘭、舞台設計劉達倫、燈光設計高一華、服裝設計楊妤德；相隔1天《春草闖堂》4月9日在大東文藝中心接著演出，舞台設計何任洋、燈光設計謝健民、服裝設計蔡毓芬。

(中時)