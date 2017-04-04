俄地鐵爆炸逮2嫌 鎖定23歲中亞青年

媒體釋出的嫌犯照片，據傳男子隨後主動聯絡警方，表示自己未涉案。(圖片取自haaretz)

俄羅斯聖彼得堡3日發生地鐵炸彈案，釀成至少10死。俄報導引述一警方消息稱，目前已逮捕兩嫌犯，目前當局初步鎖定嫌犯是來自中亞的23歲青年與激進伊斯蘭徒有關係，當地調查人員懷疑可能是自殺炸彈客所為，正進行調查。

網友在社交媒體上傳的照片顯示，現場到處都是死傷者躺臥在地、血跡斑斑，有扭曲車廂門落在一旁。據傳還有人將疑似爆裂物的背包丟進車廂，警方正搜捕在地鐵車廂內安置爆裂物的男子，並追查另一名在地鐵放置第二顆炸彈的嫌犯，第二顆炸彈在另一地鐵站被發現，所幸在爆炸前即被拆除。目前當局初步鎖定嫌犯是來自中亞的23歲青年為自殺炸彈攻擊。

另外，當地REN-TV電視台公布疑似嫌犯照片，指該男子在爆炸發生前20分鐘，進入彼得格勒站（Petrogradskaya station），目前警方正循線追查中，不過據傳男子隨後主動聯絡警方，表示自己未涉案。

(中時電子報)