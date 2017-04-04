恐懼再起？ 索馬利亞海域再傳海盜劫持案
繼上月15日一艘掛著葛摩（Comoros）旗幟的油輪遭劫持後，東非索馬利亞（Somalia）海域似乎再傳一起劫持案。英國海上貿易部（United Kingdom Maritime Trade Operations）接獲亞丁灣（Gulf of Aden）附近船隻的通報，一艘印度籍商船在從杜拜（Dubai）出發前往索國北方邦特蘭省（Puntland）途中遭到海盜挾持。讓沈寂5年多的海盜恐懼，恐將再次上演於這片海域。
據路透社（Reuters）報導，上個月中旬首先發現一艘油輪遭挾持後，索馬利亞海域與海盜再一次成為全球商船的恐懼，英國海上貿易部近日接到葉門亞丁灣船隻通報，一艘從杜拜出發前往索馬利亞北部的印度籍商船「Al Kausar」，在鄰近海域遭到綁架劫持。對此通報，歐盟官方不敢大意，立即讓駐守於此海域的軍艦和巡邏船展開搜索，已鎖定目標地點、但無法透過無線電通訊聯繫，歐盟海軍將持續進行監控與搜索的行動，直到平安找回被劫持的船隻與人員。
位於東非沿海的索馬利亞，由於國內內戰頻傳、經濟和生計苦無著落，讓大批居民被迫投入大海，駕著快艇、一隊人馬手持自動步槍、輕型火箭炮等武器，打劫和綁架路過此地的各國船隻，再藉此索取高額的贖金牟利，當地海盜犯罪猖獗的程度，幾乎呈現無政府狀態。最終在2012年，由新加坡、歐盟、美國等國際聯手打擊下，幾乎剷除了當地海盜的根基，也還給行經於此的船隻一個安全通行的航道。
印度政府稍早也證實，該艘被劫持的船隻屬於印度籍，船上11名船員全是印度公民，已正式向索馬利亞政府提出協助搜索的申請。但當地的安全官員卻向媒體表示，劫持案不是在此發生，因為他們從未取得通知或有發現海盜行蹤，如果有，他們早就開火制止了。但無論如何，沈寂5年多的商船恐懼，又再一次浮出水面。
(中時電子報)
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