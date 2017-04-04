汽車股回檔 華爾街走低

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由於美國當局政策不確定影響到整體市場情緒，隨著福特和通用兩大汽車龍頭股價回檔，華爾街股市今天走低。

美國3月份汽車銷售大致令人失望，造成類股下跌；倒是特斯拉汽車（Tesla）因首季銷售優於預期，市值超越福特，成為全美第二大汽車廠，僅次於通用，而使股價飆漲7.4%。

道瓊工業指數下挫13.01點或0.06%，以20650.21點作收。

標準普爾指數小跌3.88點或0.16%，收在2358.84點。

科技股那斯達克指數跌17.05點或0.29%，收5894.68點。1060404

(中央社)