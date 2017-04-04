各地晴到多雲好天氣 中南部高溫30度
今天（４日）各地大多為晴到多雲的天氣，清晨溫度仍然偏涼，中部以北及東半部低溫約１４到１６度，南部低溫約１７到１９度；白天溫暖，各地高溫大多都在２６度以上，中南部地區甚至可以接近３０度，感受上已有些熱，同時日夜溫差還是相當大，加上雲量較少，紫外線指數偏高，外出請注意做好防曬工作，提醒大家要留意日夜溫度的劇烈變化，早出晚歸請多攜帶一件外套並適時調整衣著。
根據中央氣象局資料顯示，明天至週六（５日至８日）天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，花東偶有零星雨，週四中部以北山區也會飄些雨；氣溫方面，各地白天高溫逐日回升，屬於溫暖、舒適甚至有點熱的天氣型態，需注意早晚氣溫仍偏涼，日夜溫差大，差距達１０度以上，請留意溫度的變化適時增減衣物。
下週日及下週一（９日、１０日）鋒面接近，北部、東半部轉為有短暫雨的天氣，中南部山區也會有局部短暫雨，天氣也會轉涼。
(中時電子報)
關鍵字：南部
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