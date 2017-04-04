利比亞產量回升 國際油價下跌

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由於利比亞產油量回升，抵銷了亞洲經濟數據樂觀所形成的能源需求堅挺態勢，紐約油價今天下挫。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價下滑36美分或0.7%，以每桶50.24美元作收。

倫敦北海布倫特原油6月交割價下跌41美分或0.8%，收在每桶53.12美元。1060404

(中央社)