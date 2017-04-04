俄地鐵爆炸 川普：太可怕了
俄羅斯聖彼得堡3日發生地鐵炸彈案，釀成至少10死，警方現在全力緝凶，鎖定嫌犯是來自中亞的23歲青年，消息傳回美國，美國總統川普對此表示：「太糟糕、太可怕了」。
川普周一剛好在白宮會面埃及總統塞西（Abdel-Fattah el-Sissi）到訪，被在場媒體問到對俄國地鐵爆炸案的看法，川普表示：「太糟糕、太可怕了。全世界都在發生這種事（恐攻），絕對是件糟糕、可怕的事。」
另外白宮目前暫時無收到美國公民在聖彼得堡的地鐵恐襲中死亡，會密切留意情況，並也譴責這次襲擊，表示美國站在俄羅斯民眾的一方，並準備協助俄羅斯，提醒國際社會必須團結，並設法防止暴力事件發生。
(中時電子報)
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