俄地鐵爆炸 川普：太可怕了

美國總統川普對俄地鐵爆炸事件表示，「太糟糕、太可怕了」。(圖片取自美聯社)

俄羅斯聖彼得堡3日發生地鐵炸彈案，釀成至少10死，警方現在全力緝凶，鎖定嫌犯是來自中亞的23歲青年，消息傳回美國，美國總統川普對此表示：「太糟糕、太可怕了」。

川普周一剛好在白宮會面埃及總統塞西（Abdel-Fattah el-Sissi）到訪，被在場媒體問到對俄國地鐵爆炸案的看法，川普表示：「太糟糕、太可怕了。全世界都在發生這種事（恐攻），絕對是件糟糕、可怕的事。」

另外白宮目前暫時無收到美國公民在聖彼得堡的地鐵恐襲中死亡，會密切留意情況，並也譴責這次襲擊，表示美國站在俄羅斯民眾的一方，並準備協助俄羅斯，提醒國際社會必須團結，並設法防止暴力事件發生。

(中時電子報)