供應330萬戶 蘇格蘭風力發電量再創新高

蘇格蘭地區的陸上風力發電站。（達志影像/Shutterstock）

據美國CNBC新聞網報導，多年來致力發展各種綠能發電的蘇格蘭，近期再獲佳績。境內的風力發電量再創新高，3月份風力發電量突破120萬度電，目前當地平均發電量，已經足以供應全蘇格蘭地區330萬戶人家約136%的用電量，比去年同期的81%供應量相比，確實大幅進步不少。蘇格蘭政府很自豪地表示，他們擁有全歐洲四分之一的離岸風力發電站，而風力發電，也將成為未來綠能產業中，蘇格蘭最關鍵的一項技術，也可讓該地降低對北海油田或天然氣的依賴。

蘇格蘭發展風力發電起於2007年，當時預設未來發展目標是2011年達到全境百分之31用電來自風力、2020年提高至百分之50至80之間，並在北海建造世界最大的海岸風力發電機，隨著科技日益提升，發電機的效能和蓄電量大幅提升，當前的目標已改為2020年完全使用綠色能源。更曾在去年8月，成功達成單日只靠風力發電，即可供應全蘇格蘭地區的工商業和居民生活所需的目標，讓蘇格蘭對風力發展的研究與推廣，不僅是歐洲的領頭羊，更是全球首屈一指的地區。

上個月才宣布將於亞伯丁（Aberdeen）外海興建8座6百萬瓦（megawatt）的離岸風力發電站（offshore wind farm），一旦完工開始營運，所產生的電力將能供應全蘇格蘭56,000戶用電，並減少碳排放量達94,500公噸。蘇格蘭官方更樂觀地認為，未來離岸風力發電技術將能替蘇格蘭增加就業機會，並藉此輸出至歐陸、東南亞和北美等地。

(中時電子報)