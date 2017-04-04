阿羅哈！新竹喜來登 有請烏克麗麗大師登場

近距離傾聽烏克麗麗演奏很享受。（新竹喜來登提供）

新竹喜來登酒店歡慶七週年，推出各式精采活動讓入住的旅客增添不同體驗，4/14邀請來自台灣、夏威夷、日本及韓國等世界頂級烏克麗麗大師，打造一場烏克麗麗明星之夜音樂盛典，近距離欣賞烏克麗麗演奏，猶如置身夏威夷；4/15於飯店內舉辦一場兒童烏克麗麗大賽，由國際級大師擔任評審，親自為小朋友講評認證。

4/7前報名享早鳥優惠價700元，含飲品與Finger Food自助吧，請上報名網站http://www.accupass.com/go/7y1 查詢。

(中時)