非洲波札那發生規模6.5地震

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非洲南部的波札那共和國在當地時間3日19：40發生規模6.5地震。目前尚沒有人員傷亡報告。

美國地質勘探局測定，此次地震震央位於波札那首都嘉柏隆里西北240公里處，震源深度約11公里。

波札那鄰國南非的約翰尼斯堡、普利托利亞和德班等地均有震感。

(中時電子報)