文華東方婚禮體驗展 參加就送餐飲券

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2017年婚禮體驗展獨家與頂級英倫香氛品牌合作。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店將於4月15日盛大舉辦2017年婚禮體驗展，今年獨家與頂級英倫香氛品牌Jo Malone London跨界攜手合作，共同推出2017一起幸福婚宴專案，為新人打造風格獨具的婚芳盛宴。所有前來參加婚禮體驗日的每對佳偶可獲贈價值 3,000元的餐飲抵用優惠券，可用於酒店三間美食餐廳，包括雅閣中餐廳、文華Café (Café Un Deux Trois)、以及Bencotto義大利餐廳。

凡於活動當天簽約預訂，除享多樣獨家優惠和禮遇，還有機會贏得曼谷文華東方酒店海外蜜月住宿兩晚、或台北文華東方酒店豪華客房住宿一晚等好禮。活動網頁http://m.mandarinorientalevents.com.tw/

(中時)