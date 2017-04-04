文華東方婚禮體驗展 參加就送餐飲券
台北文華東方酒店將於4月15日盛大舉辦2017年婚禮體驗展，今年獨家與頂級英倫香氛品牌Jo Malone London跨界攜手合作，共同推出2017一起幸福婚宴專案，為新人打造風格獨具的婚芳盛宴。所有前來參加婚禮體驗日的每對佳偶可獲贈價值 3,000元的餐飲抵用優惠券，可用於酒店三間美食餐廳，包括雅閣中餐廳、文華Café (Café Un Deux Trois)、以及Bencotto義大利餐廳。
凡於活動當天簽約預訂，除享多樣獨家優惠和禮遇，還有機會贏得曼谷文華東方酒店海外蜜月住宿兩晚、或台北文華東方酒店豪華客房住宿一晚等好禮。活動網頁http://m.mandarinorientalevents.com.tw/
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。