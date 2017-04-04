工、薪不符 這個職業最慘？

什麼職業是工作與薪水最不相符？（本報系資料照）

低薪問題壟罩全台，工作繁重卻與收入不成正比，近日有網友在批踢踢實業坊(PTT)發文，除了什麼都要會的超商店員，好奇還有什麼職業是工作與薪水最不相符的引發熱議。

網友kuzu在批踢踢以什麼職業內容跟收入不成正比為標題發文，內容提到不懂為何談話沒什麼內容的通告藝人可以領這麼多錢?而反觀什麼都要會的便利超商店員薪水卻很低。

最多網友認為工薪最不相符的職業為社工，不僅沒什麼社會地位，工作也相當繁雜，要有大愛才能持續下去，以及一堆慣老闆的設計業與血汗護理師也是屬於工薪不符的職業之一。另外，幼教老師也是普遍被網友認為付出很多卻薪水不高的職業。

(中時電子報)