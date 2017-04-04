4月4日各報頭版要聞

頭版要聞

重點要聞

●走私安毒 台灣惡名昭彰

航警局2日查獲高中生夾帶價值6000萬元的安非他命，欲闖關赴紐西蘭，這是台灣頭一回有16歲在學生參與跨國運毒，也是近1個月來，航警查獲第3起大型運毒闖關案，讓台灣坐實了「毒品轉運中心」與「輸出大國」的汙名。

●恐攻 俄羅斯聖彼得堡地鐵站驚爆

位於俄羅斯第二大城聖彼得堡市中心的「先納亞廣場」和鄰近的「科技學院」兩個地鐵站，台北時間3日晚間7時30分驚傳爆炸，有人引爆一枚放置於車廂內的土製炸彈，至少造成10死37傷。總理梅德維捷夫在臉書發文，直指這是一起恐怖攻擊。

●川普：美將獨自對付北韓

眾所矚目的「習川會」即將登場，美國總統川普再度開炮，在接受英國《金融時報》訪問時強調，中國對北韓擁有很大的影響力，若中國不採取行動遏制北韓發展核武，美國「完全」可以自己解決。

重點要聞

●賣禾聯電視 爆炸燒光顧客住處 大潤發判連帶賠53萬

電視爆炸燒屋，通路商也有責任。黃姓男子2年前到新竹大潤發，買禾聯（HERAN）42吋液晶電視，豈料10天後螢幕就模糊不清，黃男致電大潤發報修，隨即關掉電源但沒拔插頭，幾小時後電視竟爆炸起火，把黃男租屋處幾乎燒個精光。事後魏姓房東向製造商禾聯碩、大潤發及黃男求償108萬元，新竹地院認定電視有瑕疵才釀災，依《消保法》規定，判通路商大潤發須與禾聯碩連帶賠償屋主近53萬元。

●貪圖8萬 兩高中生竟運毒出境

惡劣至極！販毒集團運毒出國，竟僱用涉世未深的2名高中生跟團運毒，前天攜市價6000萬元、重逾6公斤的安非他命到機場闖關時，行李被安檢查獲，2人坦承以8至20萬元的代價幫忙運毒，警方將追查幕後首腦。律師提醒，運送安毒是7年以上重罪，有些國家甚至是死罪，勿因貪小便宜葬送一生。

●學校也有菜市場名「中正」最多

聽到同名國小畢業，千萬別急著認校友！全國2600多間小學中，有18所「中正」國小，堪稱是「菜市場校名」榜首，其次是「中山」及「成功」也各有16所，這些學校畢業生得要問清楚哪個縣市、行政區，才能確認是否為同校校友。

重點要聞

●俄地鐵爆炸已10死50傷 俄檢調：這是恐怖攻擊

俄羅斯「塔斯社」與「國際傳真社」報導，俄羅斯第二大城聖彼得堡市中心的地鐵三日發生爆炸，一列地鐵列車開到兩個相鄰的地鐵站「技術學院站」與「乾草廣場站」中間突爆炸，造成至少十人死亡，逾五十人受傷，調查人員還在另一個地鐵站發現一個沒有引爆的爆裂物。俄國檢調表示，這是一起恐怖攻擊。

●央行警告：全球政經不穩定 飆新高

今年全球經濟可望溫和復甦，但中央銀行提醒，美國政策變化、英國脫歐談判、貿易保護主義抬頭及歐盟政經情勢等，都可能造成經濟政策不確定風險升高，恐影響全球景氣。雖然近期經濟指標顯示全球復甦動能逐步增強，但「經濟政策不確定指數」（ＥＰＵ）卻升至歷史高點，政策變數恐影響全球經濟表現；台灣參與全球供應鏈程度居全球之冠，受到的影響很大。

●北韓問題 川普向習撂話

美國總統川普二日說，他非常尊重中國大陸國家主席習近平，也希望能在六日與習近平見面時達成對雙方都有利的共識；但若中方在北韓問題上不幫忙，美國準備單方面行動，完全可以自行處理。

重點要聞

●俄遭恐攻 地鐵爆炸11死

俄羅斯第二大城聖彼得堡三日驚傳地鐵爆炸事件，一名身分不明男子疑似將炸彈藏在公事包裡，然後在車廂上引爆，造成至少十一人喪生、五十多人受傷，包括多名婦孺，爆炸威力之大造成地鐵車門變形，月台上許多乘客倒在血泊之中。事發當時俄國總統普廷正在聖彼得堡附近，儘管目前未有組織出面承擔責任，但俄國當局已將此事定調為恐怖攻擊，正朝此方向偵辦。

●合宜宅大漏洞 法拍破禁轉賣年限

被馬政府宣稱「能讓台灣人住得起台灣」的合宜住宅政策，又爆出大漏洞！市價打七折、被視為「樂透宅」的桃園Ａ７與新北市板橋浮洲兩大合宜住宅，原限制五或十年不得移轉，但近來竟出現法拍屋，且拍定價格都較當初「合宜」售價高出一到三成以上。房產業者研判，原因除房價再便宜、弱勢者還是繳不起房貸外，就是合宜住宅與先前軍宅一樣，都出現投機漏洞，不肖投資客透過法拍程序，讓限制移轉年限提前失效。

●學者：慎防中國趁機吃台灣豆腐

「川習會」即將登場，台灣是否會成為中美利益交換的籌碼引發關注，學者認為，美國放棄台灣換取中國讓步，來進行美中「大交易（grand bargain）」的可能性並不高。不過，中國慣常在一中或涉台政治語彙上做操作、吃豆腐，我方應該嚴密關注，並且第一時間請美方澄清。

(中時電子報)