新球季新希望 陳偉殷盼奪13勝

邁阿密馬林魚隊3日作客華盛頓國民隊，展開大聯盟新球季首場比賽。在介紹全隊球員出場時，台灣旅美馬林魚隊左投陳偉殷（右）與隊友鈴木一朗擊拳。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年4月4日

台灣旅美職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊左投陳偉殷今天說，今年春訓較完整，包括身體上的調整及球路測試狀況都不錯，他期許自己，今年先發場次能達30場以上、奪得至少13勝。

馬林魚隊今年球季的首場比賽作客華盛頓國民隊，儘管陳偉殷非擔任開幕戰先發投手、今天未上場比賽，但他隨球隊來到華府，下午開幕戰前也進行例行訓練，而開幕戰國民隊以4比2贏球。

陳偉殷賽後接受台灣記者訪問。他表示，去年剛轉隊至馬林魚，還有很多地方在適應，而一年適應期也已適應的差不多、沒有藉口，他會盡量把自己該做的、該表現的找回來。

陳偉殷去年成績5勝5敗、防禦率4.96，是他自2012年加入巴爾的摩金鶯隊以來，在大聯盟戰績最不理想的一年。

他2014年投出16勝6敗、防禦率3.54，是加入大聯盟5年來最好的一年。

至於今年春訓以來調整的情況，他則說，還有一些小地方待加強，而今年春訓較完整，且都在大聯盟為主，自己在包括身體上的調整、測試的球路，「狀況都還OK」，他期許今年目標能有30到33場的先發場次、希望最少能奪得13勝，「雖然可遇不可求，但會盡全力去做。」

他日前返台時，也特別請好友高國輝在打擊上為自己特別訓練，春訓期間也打出安打，記者問陳偉殷，在打擊方面，高國輝是否有給他建議？陳偉殷說，「目前可能不方便講這個」。

這場國民隊的開幕戰也創下百年先例，在逾4萬的滿場座位售罄下、美國總統川普沒有出席下午國民隊主場出戰馬林魚的開幕戰開球儀式。

美國元首常為大聯盟比賽投出開季第1球，這傳統已逾百年，1910年、時任美國總統塔夫脫（William Howard Taft）為華盛頓參議員隊投出第1球；共有13位總統曾為大聯盟在華府舉行的開幕戰開球。

比賽同一時間，川普今天在白宮接待來訪的埃及總統塞西（Abdel Fattah Al Sisi），並共進工作午餐。1060404

(中央社)