打蛋掉進蛋殼 英廚奧利佛有撇步

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打蛋時不小心把蛋殼掉進蛋液怎麼辦？英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）教導小撇步，解決在廚房碰到的問題。

傑米奧利佛上傳臉書影片，教導10招必學小撇步。首先，打蛋時難免失手，若是蛋殼不小心掉進蛋液裡該怎麼辦呢？若直覺伸手去撈，總是抓不住滑來滑去的蛋殼。

他表示，最好的辦法就是「以蛋殼對付蛋殼」，用較大的蛋殼去把碎片撈起來。

第二招，傑米奧利佛教導大家如何替酪梨去皮。只要拿一支湯匙，從果皮和果肉中間開挖，就可以完美挖出果肉。

接下來是如何切蒜末，傑米奧利佛表示，先拿一顆蒜頭，在上面畫幾刀，不要切斷，接著把蒜頭轉個方向開始切，就可以很快切出一堆蒜末。

第四招又是和酪梨有關，要教導大家如何安全去除果核。傑米奧利佛表示，把刀子切下果肉，碰到果核後，輕輕順著果核轉一圈，就可以把酪梨分成兩半。再用刀子輕輕嵌入果核，順勢往外拉，就可以完美去核。

傑米奧利佛也教導如何磨刀、用湯匙削薑去皮、固定砧板、切芒果等。

至於要如何分離蛋黃與蛋白，傑米奧利佛先是示範雙手萬能，可以把蛋打在手上，用手分離；若不想沾手，則可以拿個寶特瓶，利用虹吸原理取蛋黃。

最後一招則是如何剝石榴。只要把石榴切半，切面朝下放在手上，再拿根湯匙輕敲果皮，石榴籽就會從指縫間掉到碗裡，輕鬆又簡單。1060404

(中央社)