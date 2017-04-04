打蛋掉進蛋殼 英廚奧利佛有撇步
打蛋時不小心把蛋殼掉進蛋液怎麼辦？英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）教導小撇步，解決在廚房碰到的問題。
傑米奧利佛上傳臉書影片，教導10招必學小撇步。首先，打蛋時難免失手，若是蛋殼不小心掉進蛋液裡該怎麼辦呢？若直覺伸手去撈，總是抓不住滑來滑去的蛋殼。
他表示，最好的辦法就是「以蛋殼對付蛋殼」，用較大的蛋殼去把碎片撈起來。
第二招，傑米奧利佛教導大家如何替酪梨去皮。只要拿一支湯匙，從果皮和果肉中間開挖，就可以完美挖出果肉。
接下來是如何切蒜末，傑米奧利佛表示，先拿一顆蒜頭，在上面畫幾刀，不要切斷，接著把蒜頭轉個方向開始切，就可以很快切出一堆蒜末。
第四招又是和酪梨有關，要教導大家如何安全去除果核。傑米奧利佛表示，把刀子切下果肉，碰到果核後，輕輕順著果核轉一圈，就可以把酪梨分成兩半。再用刀子輕輕嵌入果核，順勢往外拉，就可以完美去核。
傑米奧利佛也教導如何磨刀、用湯匙削薑去皮、固定砧板、切芒果等。
至於要如何分離蛋黃與蛋白，傑米奧利佛先是示範雙手萬能，可以把蛋打在手上，用手分離；若不想沾手，則可以拿個寶特瓶，利用虹吸原理取蛋黃。
最後一招則是如何剝石榴。只要把石榴切半，切面朝下放在手上，再拿根湯匙輕敲果皮，石榴籽就會從指縫間掉到碗裡，輕鬆又簡單。1060404
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。