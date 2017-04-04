復活節「創藝玩蛋」 君悅旺旺鳳梨開賣
誰說復活節只能「玩蛋」？台北君悅酒店「Baguette禮品‧烘焙坊」自即日起至4月16日止，推出復活節甜點商品，除了有「咕咕母雞」、「跳跳白兔」外，還有「旺旺鳳梨」，3款文創氣質的商品全部以巧克力製成，造型各有其趣，讓這個西洋傳統節日增添新意與台味。
春分月圓之後的第一個星期日是西洋復活節，今年的復活節時間是4月16日。由於西方宗 教相信蛋有二次生命，第一次是「新生」，第二次是「重生」，也就是復活。所以每年到了復活節，西方人家庭為製作各種彩蛋，預先藏起來再讓小朋友尋蛋。而復活節彩蛋更有祝福、友誼、關懷的寓意。
那麼，「鳳梨與復活節又有什麼關係」?
事情是這樣的，法國籍的台北君悅酒店甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）是個台灣女婿，在研發今年復活節商品發想時，他想到台灣的鳳梨酥非常有名，並是老外遊台必買伴手禮，而且「鳳梨形狀跟蛋形很像」，於是他將鳳梨和蛋聯想在一起，用64%的黑巧克力製作，內部則有數顆表皮酥鬆，入口酸甜鳳梨酥。博豊安設計的這「旺旺鳳梨」由裡到外全部可食，並將西方節慶習俗接上台灣「地氣」，堪稱今年復活節最有創意的作品。
博豊安設計的另外兩款復活節商品也很有創意，其中「咕咕母雞」是以34%白巧克力製作，以簡單的線條維妙維肖地勾勒出栩栩如生的樣貌。而內部藏有色澤繽紛，口味多樣的雷根糖，暗喻了生命的多彩多姿。
另一款「跳跳白兔」則是選用64%的黑巧克力製作，長長的耳朵大大的眼睛，充滿好奇的神情，彷彿急於探索這個美麗的世界。兔寶寶內有色彩繽紛只融你口，滋味香甜的巧克力球，象徵多產與豐厚的生命力。
(工商)
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