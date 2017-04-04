聖彼得堡地鐵驚爆11死 蒲亭獻花致哀

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根據法新社攝影記者，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天晚間在聖彼得堡地鐵爆炸案現場擺放鮮花致哀。路透社報導，這起爆炸造成11死45傷。

地鐵技術學院站（Technological Institute）今天下午的爆炸案造成11人喪生，數十人受傷，當局正朝恐攻偵辦。

目前還沒有人出面宣稱犯案，也沒有官方證實這起事件與伊斯蘭激進分子有任何關連。

法新社和「今日俄羅斯」（RT）網站報導，蒲亭在技術學院站入口擺放紅色花束，沒有發表評論。

安全部隊已封鎖這片區域。（譯者：中央社盧映孜）1060404

(中央社)