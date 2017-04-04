達叔愚人節玩笑被罵翻 冠佑：所有玩笑不該有人被傷害
日前五月天首任鼓手達叔，在愚人節當天宣布重接五月天鼓手，雖然是玩笑話，卻被許多歌迷砲轟，讓他發文道歉並關閉臉書，對此冠佑凌晨在臉書發文，表示這幾天造成家人及粉絲困擾深感抱歉。
冠佑表示19年前在周遭親友反對聲浪下，毅然放棄穩定收入加入五月天，雖然收入不甚理想但至少很快樂，也就這樣與其他四名成員走了19年，未料近日接到親友關切電話，才知道愚人節被前鼓手達叔開了大玩笑，至於心境會變得如此複雜，主要是留言中有非事實且令人不舒服的文字，對此冠佑表示絕非開不起玩笑，畢竟19年來團員在台上開的所有玩笑，自己都從不在意，但不代表能「混淆視聽」，更再三強調「所有的玩笑都不該有人被傷害」。
此外冠佑也心疼給家人及粉絲帶來的困擾，尤其愛妻面對每一封關心電話及簡訊，都不厭其煩的解釋，也讓他再次強調非常難過且遺憾，對此粉絲也紛紛留言打氣「我們都知道，不是冠佑的五月天，不是五月天」、「酸民不該挑撥五月天團員和朋友之間的感情」。
(中時電子報)
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