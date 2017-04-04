財政危機 標普降南非信用評等至「垃圾級」

南非因草率更換財長，遭到標準普爾降主權評等至「垃圾級」。圖為抗議總統祖馬的南非民眾。（圖/美聯社）

被外界視為穩定南非財政的原財政部長戈登（Pravin Gordhan），日前臨時被總統祖馬（Jacob Zuma）撤換，以無財政經驗的內政部長頂替，造成外界與投資人一陣撻伐。標準普爾（S&P）也在多方考慮之下，決定調降南非的主權信用評等至「BBB-」的垃圾級，讓身陷政治風暴與財政危機的南非更加雪上加霜。

據路透社（Reuters）報導，著名的標準普爾今宣布，因考量南非近日來的動盪，決定將該國主權信用評等降至「垃圾級」，前景展望維持負面走向。本次的降評等將意味著，未來南非對外借貸的風險與成本將大幅提高，對於財政早有危機的南非，無疑又是一大打擊。被金融市場視為維持南非財政的主力操盤手戈登，由於在政治上多次批評祖馬的政府擴張預算案，並多次與總統發生爭執，才導致這次內閣換血。但頂替戈登的吉加巴（Malusi Gigaba），過去未有相關財政經驗，讓外界對南非財政前景深感憂慮。

新宣誓就職的財政部長吉加巴。（圖/美聯社）

原南非財政部長戈登（圖揮手者）。（圖/美聯社）

現任南非總統祖馬，祖魯人，屬於最大執政黨非洲民族議會（ANC），從2009年出任總統至今。出生於1942年夸祖魯-納塔爾省，家中貧寒、未受過正規教育。黑白種族隔絕政策廢置前，曾參與多次抗爭活動，後流亡莫三比克和尚比亞多年，直到1990年初步解禁後才返國。1999年被任命為副總統，2009年贏得南非第四次大選而成為總統、並於2014年再度連任。祖馬除了政策上經常受到對手或幕僚批評，個人私生活更讓外界驚訝，支持一夫多妻制的他，前後共有過6名妻子（現任4名）和總共20多名孩子。

現任南非總統祖馬。（圖/美聯社）

標準普爾在聲明稿中表示擔憂，「祖馬總統突然撤換財長一職，恐將對經濟成長和財政有嚴重衝擊，加上政府與政黨、商業領袖與勞工之間的互信關係動搖。」南非幣於上週一大跌11個百分點，加上執政的非洲國民議會亦威脅祖馬，若不即刻改善財政與貨幣政策，不排除接納或採用反對黨的彈劾案，以及另一間評級機構穆迪（Moodys）也將於週五更新信用評等，都讓南非面臨內外夾擊的窘境。

(中時電子報)