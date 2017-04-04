郭富城趕結婚前 急返港治病

郭富城返港治病。（圖／達志影像）

郭富城先前宣布即將娶28歲女模方媛，兩人被傳有機會將在6月完婚。不過近來人都在大陸趕拍電影，沒想到他昨突然無預警返回香港，不少人都以為他回港處理婚事，可他其實是因飽受皮膚病之苦，緊急回家鄉治療。

郭富城因在大陸趕拍電影《西遊記：女兒國》，為了工作需要長期做特效化妝，可也因此導致皮膚敏感，加上飾演孫悟空，臉部也都貼滿毛，以至於皮膚問題嚴重，但他相當敬業，總是到了最後一刻才治療，讓劇組方面都相當心疼他。

這回雖然不是回港處理婚事，但據悉他的婚禮都由姐姐負責，主要就是希望完成高齡母親的願望。儘管原先方媛不被看好，不過有指她都會到香港陪城城媽，深得長輩喜歡，因此才能如願成為天王嫂。

(中時電子報)