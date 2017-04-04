施壓日軍 大陸海軍刻意穿越宮古海峽

中國大陸海軍2日派出轟炸機等多架飛機與航經宮古海峽的艦艇進行實兵對抗演練。(圖/新華社)

中國大陸海軍2日派出轟炸機等多架飛機與航經宮古海峽的艦艇進行實兵對抗演練，日本防衛省曾派出戰機緊急升空應對。對此，陸媒宣稱軍艦刻意「繞了個遠」通過宮古海峽，再赴亞丁灣的索馬里海域，高調展示給「御用攝影師」來拍的。

人民日報海外版官網今晚刊出「哥偏要走給你看！中國護航編隊穿越宮古海峽」報導說，日本海上自衛隊第11護衛隊軍艦和第5航空群的P-3C拍攝到共軍這3艘軍艦出現於宮古島北東約110公里海域，隨後中國大陸海軍編隊向東南方向駛去。

以往中國大陸東海艦隊派出的護航編隊通常會經過台灣海峽南下，經南海直接開赴亞丁灣，執行從2008年底開始在亞丁灣索馬利亞壓制海盜的軍事行動。

宮古海峽位於琉球群島的沖繩島及宮古島之間的一條連接中國近海和西太平洋的重要海上航道。中日爭議的釣魚臺列嶼（釣魚島及其附屬島嶼）、黃尾嶼、赤尾嶼等都在該海峽附近。該水道非常寬(約300公里)，中國船隻航向南太平洋到澳大利亞等國，或者橫穿太平洋到中美洲、南美洲等地，穿行宮古水道都是非常經濟的。

(中時電子報)