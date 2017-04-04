搶搭野餐食尚列車 岩島成推野餐專用麵包
野餐也有專用麵包？
春暖花開，舉凡「世界野餐日」、「台北野餐日」、「時尚野餐日」、「風格野餐日」與「草地上的野餐日」等各式主題野餐活動陸續登場，故為搶攻「野餐食尚」商機，大成集團旗下烘焙品牌「岩島成」特地由廚藝團隊設計了適合戶外野餐的麵包與甜點，新品並自即日起正式上架，計畫利用假期出遊野餐的消費者 可以看看這些「野餐包」，究竟是否符合自己需要。
岩島成針對戶外野餐推出的4月新品，標榜依據野餐吃食5大原則設計：1.少量多樣，2.攜帶方便，3.吃巧也能吃飽，4.麵包結合輕料理，5.必備甜點。
岩島成「野餐包」首先推薦「手撕吐司」，它是雞蛋、奶油製作而成的綿密吐司體，使用丹麥麵糰將吐司緊緊包裹住，截然不同的兩種麵糰，意外撞出新口感。「明太子洋芋佛卡夏」，顆粒分明的明太子餡與鬆軟的馬鈴薯，表層微焦香的起士完美結合，鹹鮮有味。「白醬野菇佛卡夏」則新鮮菇類覆蓋香濃白醬，舖在義式佛卡夏麵包上，再灑上刨絲乳酪，入口香氣滿溢，營養又不失美味。
甜點是野餐必備，岩島成四月新推出的「蜂蜜蘋果佛卡夏」，為獨特的甜口味義式佛卡夏，新鮮蘋果佐牛奶卡士達，最後淋上蜂蜜增添香氣，滋味美妙。
野餐吃得開心，少量多樣才能吃出食趣。岩島成推薦「御麵包」系列，它有飯糰般的外型，不論是正餐還是點心時刻，皆能滿足口腹之慾。御麵包有肉鬆、鮪魚與玉米起司口味。任3入御麵包，即享野餐組合價89元(原價105元)，迷你麵包組合特別將岩島成人氣麵包縮小，可愛的麵包組合，客人可一次擁有。
(工商)
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