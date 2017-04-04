巴西東北淡水鹽化 居民用水叫苦

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巴西漁民一直認為，住在聖方濟河兩岸是上天賜予的，但長期乾旱已改變東北部阿拉戈斯州沿岸居民的日常生活，他們必須航行長達6小時，才能將乾淨的水帶回家。

聖方濟河（Sao Francisco）沿岸居民的缺水問題，是由所謂的「鹽化」現象引起。

乾旱致使巴伊亞州索布拉迪紐（Sobradinho）水力發電廠降低水庫流量至歷史新低每秒700立方公尺，隨著河床水減少，導致在阿拉戈斯（Alagoas）和謝吉貝（Sergipe）兩州交界的聖方濟河出海口，淡水變少，海水進來更多，致使河水含鹽量相當高。

儘管阿拉戈斯衛生廳保證河水經處理才供給沿岸城鎮居民使用，居民仍抱怨水質不佳。

1名家庭主婦接受巴西媒體訪問指出，水龍頭流出來的水相當鹹，不能用來煮飯或洗衣服，只能駕漁船航行到較遠的運河取水。

河水含鹽量高的結果，致使當地民眾的健康問題也日益惡化，高血壓病例在河邊社區增加，因為沒有錢買飲用水的人只能飲用自來水。

隨著國家水利管理局批准聖方濟水力發電局測試降低水流量至每秒650和600立方公尺，水質問題將惡化。

當局指稱，為免水庫水位過分降低，有必要調降水流量，否則將損害到依賴索布拉迪紐水庫的所有城市供水。1060404

(中央社)