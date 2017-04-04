被指支持核食 黃國昌要告洪秀柱

立委黃國昌在臉書貼文要求國民黨主席洪秀柱48小時內道歉。（圖/擷自黃國昌臉書）

黃國昌表示若洪秀柱48小時內不道歉，那就「法院見」。（圖/擷自黃國昌臉書）

國民黨主席洪秀柱（右）3日前往嘉義，拜訪中正獎助學金的發起人李水木。她在媒體提問時，談到對立委黃國昌遭發起罷免的看法。（圖/取自洪秀柱臉書）

國民黨主席洪秀柱昨被問到民眾發起罷免時代力量立委黃國昌，她表示黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，她也願意連署罷免，只是戶籍不在他的選區，因此「精神支持」。

黃國昌從媒體報導得知洪秀柱的評論，在臉書貼文表示，對於洪秀柱主席這種造謠抹黑的信口開河，非常遺憾。他要求洪秀柱在48小時內，具體說明他何時主張「支持核食進口」、「毒品除罪化」，否則就請公開道歉。

稍後黃國昌更在該篇貼文下方留言表示，若48小時內沒有誠懇的公開道歉，那就法院見。

有網友表示，「跟那種人計較會計較不完，徒增無謂的困擾」，黃國昌回應，「一般人我不會計較。對若干靈糧堂的人為了信仰而造謠，我也選擇忍讓。但，一個第二大政黨主席這樣胡說八道，絕對不能姑息。」。

洪秀柱昨（3日）前往嘉義市，拜訪國民黨嘉義市黨部中正獎學金發起人李水木。李水木高齡90，黨齡60年，曾任國民黨區黨部常委、市黨部廉能小組召集人，早年募款興學，幫助弱勢清寒學子，被稱為「嘉義大善人」。

他協助清寒學生蕭全政（台大政治系教授、現任考試院考試委員）的感人故事，曾被台視「國富民樂」節目改編成電視劇、教化社會人心。

(中時電子報)