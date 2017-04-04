持續回暖晴朗舒適 日夜溫差大早晚涼
氣象專家吳德榮表示，今天高壓籠罩、各地晴朗穩定；天氣繼續回暖，白天溫暖舒適、早晚偏涼。
吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今晨5時紅外線色調強化衛星雲圖顯示，台灣附近晴朗無雲；截至5時最低氣溫，攝氏嘉義14.1度、板橋14.7度，代表在風弱的地區，「輻射冷卻」效應較強，但冷空氣持續減弱，低溫大致比昨日又回升2度左右。
他說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，4日、5日兩天高壓籠罩、各地晴朗穩定；天氣繼續回暖，白天溫暖舒適、早晚偏涼，日夜溫差大。週四至週日(6至9日)中高層雲系增多，天氣仍然穩定，溫暖舒適、白天微熱，西半部為多雲時晴，高溫可升至30度以上，東半部有零星降雨；近地層水氣逐漸增多，金、馬及中南部容易起霧，應注意。
吳德榮指出，各國最新模式顯示，下一波鋒面南下的時間已往後調整，美國氣象局模式(NCEP)模擬鋒面南下的時間在下週一(10日)，準確率最高的歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬的時間則在下週二(11日)，中央氣象局模式(GFS)模擬的時間又比歐洲模式更晚；鋒後東北風的強度，各國模式模擬差異也甚大，很「不確定」；代表下一波系統，處在敏感多變的環境，各國模式皆會持續調整，待模擬結果漸趨一致時，「不確定性」才會降低，所以一定要持續觀察最新資料的變化。1060404
(中央社)
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