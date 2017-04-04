清明節陽光普照 外出注意防曬補充水分
今天是清明節，也連續假最後一天，全台都是晴朗無雨、陽光普照好天氣，適合出遊、掃墓。中央氣象局說，中午前後有些熱，日夜溫差逾攝氏10度，民眾須留意氣溫變化。
氣象局說，因雲量較少，紫外線指數偏高，外出須注意防曬並補充水分。
氣象局觀測，清晨中部以北及東北部平地低溫約14、15度，預報白天太陽出來明顯回溫，比昨天更溫暖，各地高溫都可達26度以上，中南部上看30度。
氣象局說，中午前後就會感覺有些熱，但輻射冷卻作用，夜晚及清晨氣溫會比白天低10度以上，要留意日夜溫度的變化。
氣象局預測，9日有鋒面接近，北部及東此部將有短暫雨，但氣溫變化不大。1060404
(中央社)
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