MLB》哈波開轟助拳 國民擊敗馬林魚

哈波轟出陽春彈，助國民突破僵局。(美聯社)

春訓時就以8轟傲視全聯盟的國民強打哈波(Bryce Harper)，狀況之好真的不是開玩笑的！4日開幕戰他率隊對戰馬林魚，眼看球隊5局打完處於兩分落後，他隨即挺身而出，用陽春彈點燃球隊打線，加上亞當林(Adam Lind)代打擊出超前兩分炮，助國民後來居上，以4比2擊敗馬林魚。

國民此役推出「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)領軍，與馬林魚的沃奎茲(Edison Volquez)一較高下，雙方前3局皆力保不失，但到4上小史先碰上亂流，讓魚軍靠「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)和歐蘇納(Marcell Ozuna)兩支適時安打突破僵局，取得2比0領先。

反觀沃奎茲5局僅被打4安，另飆出6次三振，帶著勝投資格退場休息；然而魚軍牛棚沒左投的問題，此役讓他們付出代價。6下菲爾普斯(David Phelps)接替投球，先讓左打的哈波轟出右外野陽春彈失掉第1分，接著7下眼看已2出局，他卻在韋特斯(Matt Wieters)敲安後，左打亞當林上陣再敲出致勝的兩分炮。

「老實說，面對這樣的強力左打，是需要做出應對」魚軍總教練麥汀利坦言牛棚沒左投，是落敗因關鍵之一，「這是我們必須解決的問題，得想想該怎麼面對這樣的打線。」隨後8下魚軍換上田澤純一，但他控球走鐘，讓國民靠著連2次保送跟莫菲(Daniel Murphy)的適時安打再下一成，最終以2分之差逆轉勝出。

「我不知道發生甚麼事了！」33歲的亞當林過去多是先發，但本季來到國民卻得擔任代打；為延續生涯，他不得不適應新的角色，沒想到還沒搞清楚代打該怎麼做，初登場就成了球隊大功臣，「之前跟我打過球的人，都明白我能打全壘打。在開幕戰這樣的狀況下，不能完全無視這件事。」

(中時電子報)