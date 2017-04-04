媽祖有約！彰縣三條國小師生拱天宮演奏音樂給媽祖聽

彰化縣溪州鄉三條國小校長林淑貞帶著口琴隊師生到白沙屯拱天宮廟口演出給媽祖聽。鐘武達翻攝。

三條國小師生在拱天宮廟口演出，現場擠滿欣賞的人潮。鐘武達翻攝。

彰化縣的三條國小師生到白沙屯拱天宮表演，有如另類的廟會活動。鐘武達翻攝。

與媽祖有約！白沙屯媽祖北港進香遶境多次駐駕溪州鄉三條國小，有如提供師生深刻的宗教文化課程，校長林淑貞與家長感念媽祖恩澤，昨天下午是特地帶領學生北上白沙屯拱天宮演奏薩克斯風與口琴給媽祖聽，也趁機教育孩子「要感恩」。

林淑貞說，白沙屯媽祖徒步北港進香，遶境隊伍經常經過學區的三條圳，2001年以來駐、停駕三條圳就多達11次，其中更有2次停駕、5次駐駕三條國小。

上一次白沙屯媽祖造訪三條國小是2014年3月26日，當年鑾轎進入三條國小，全校師生與社區民眾除了熱烈躦轎底祈福，學校老師更趁機教育學生台灣的宗教文化與信仰。林淑貞當時還與媽祖婆約定「下次再到三條國小，我要演奏薩克斯風給您聽」。

果然，今年白沙屯媽祖進香遶境回鑾，上月4日又到三條國小駐駕過夜。三條國小師生與在地村民一樣熱情迎接，並在隔天清晨媽祖起駕前，林淑貞就以精彩的薩克斯風在神轎前表演 ，履行了約定。

為了再次向媽祖感恩，也希望讓孩子有更寬廣的視界，昨天三條國小與家長會，更特別安排由林淑貞率領學校口琴隊師生前往白沙屯拱天宮的演出課程，口琴隊的孩子與林淑貞薩克斯風合奏，接連演奏《思慕的人》、《水舞》與《Lady Gaga組曲》，現場拱天宮廟口人山人海欣當演出，也呈現了另類的廟會熱鬧氣氛。

林淑貞說，這趟媽祖廟之旅，孩子們都很開心，更也懷著感恩心，他們都期許自己能夠累積正面向上能量，以後有能力時，能學習媽祖慈悲為懷的精神，造福更多人群。

(中時)