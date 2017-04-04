中部及雲嘉南橘色提醒 敏感族群注意

我要評比

環保署提醒，馬祖、金門、中部、雲嘉南及橋頭地區橘色提醒，對敏感族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，早上約8時的資料顯示，中部的沙鹿、西屯、埔里、南投、竹山、線西、彰化，雲嘉南的崙背、麥寮、台西、新港，高屏的橋頭及金門、馬祖等多個測站的空氣品質指標（AQI）達到橘色等級。

環保署說，橘色提醒地區空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但是對一般大眾的影響不明顯。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060404

(中央社)