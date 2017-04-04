豐臀金傳又出事 街頭巨乳遇襲！

金卡戴珊傳出巨乳遭襲！（圖／達志影像、翻攝people.com）

美國真人秀女星「豐臀金」金卡戴珊先前才在巴黎遇襲遭搶，更遭歹徒綁架浴室，她曾打最壞主意，認為自己會遭強暴、槍殺，但所幸最後人身安全。可沒想到現在又傳出她在街頭遇襲，傳她遭一名亞裔男偷襲巨乳，不過金卡戴珊否認。

金卡戴珊日前參加時尚活動，穿的時髦的她在工作結束後與友人一同用餐，正當她走出餐廳時，她傳遭一名戴著黑色墨鏡、背大包包的亞裔男襲胸抓奶，儘管第一時間這名亞裔男的友人強調他只是旅客，可也因他與金卡戴珊靠太近，保鑣隨即就將他拉開，但傳出雙方在拉扯間，他就趁機偷襲金卡戴珊胸部。

消息傳出後，金卡戴珊隨即在網上報平安，但也否認巨乳遭襲的傳聞，強調這些八卦都非事實，表示這些消息「很古怪」。

(中時電子報)