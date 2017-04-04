有伴更幸福 預見為老人牽紅線商機

台灣邁入高齡化社會，在晚婚、不婚及離婚率高趨勢下，單身老人會愈來愈多。有人提倡一個人的快樂，但資深婚顧說，老人有伴更幸福，婚友社預見未來替老人牽紅線商機。

成立13年的相親銀行統計，目前透過相親銀行尋找對象的年齡結構的確有改變，雖仍以20多至30多歲年輕人為主，但為45歲以上大齡男女配對的比例，逐漸增加，大約是10年前的2至3倍。

相親銀行秘書長盧麗萍說，從台灣人口老化，加上晚婚、離婚日益普遍現象觀察，為老人牽紅線機會一定會跟著增加，是不容忽視的商機。

在相親銀行的會員中，大齡女子比大齡男子多，大約是4比1，有些還是子女帶著爸爸或媽媽，鼓勵單身的父母尋找第二春。

盧麗萍分析，熟男好面子，也怕麻煩，有人甚至擔心到婚友社找對象會被笑，即使有心想找對象較，也較不願主動出擊，反而是熟女較願意拓展生活圈，所以很多演講場合或揪團出國，往往也是熟女多於熟男。

相親銀行除有一對一的篩選配對外，也不定期舉辦各種會員活動，為尋找伴侶者增加交流機會。

盧麗萍說，為年輕人安排的團康活動就不太適合中老年人，未來會增加適合中老年人的知性或健康講座。

怡心社是台灣老牌的婚友社，成立40年，社長楊慧敏說，早年從不做第二春的婚配，但這方面的需求卻愈來愈多，現在包括離婚、喪偶或未曾結過婚的中老年人，到怡心社找對象的比例，大約占了1/5，年紀最大的有80歲的爺爺，也有60多歲的婦人，她相信這是未來很大的市場。

有一派說法是，一個人的生活也可以很自在、快樂，盧麗萍說，每個人都有自己的選擇，但多年的婚顧經驗，她相信每個人都有被愛的需求，而被愛是會帶來金錢、權勢、地位無法給予的快樂。

楊慧敏說，戀愛無年齡界線，對身體健康的老人來說，有親密伴侶會讓生活更有品質，兩人一起攜手看夕陽、漫步公園或品嚐美食的幸福感，都不是和同性朋友在一起時可比擬。

楊慧敏曾見過一個案例，曾有一位50多歲離婚女士，邀同齡單身好友一起到怡心社，好友認為找麻煩，好友還吐槽女士已跳出婚姻枷鎖，竟還想再跳進去，結果這位女士找到幸福第二春，讓單身的好友也跟著心動。1060404

(中央社)