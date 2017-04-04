美報業員工數 16年減少一半以上

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根據美國官方今天公布的數據，受到網路公司員工擴張排擠，2001年以來，美國報業聘僱員工減少超過一半。

法新社報導，根據美國勞工統計局（BLS），美國報業雇用的員工數，從2001年的41萬2000人，至2016年9月，已減少至17萬4000人。

網路出版與搜索入口網這類公司的員工數，則從2007年的6萬7000人，增至去年的20萬6000人。2007年是編列這類統計的第1年。

這項數據證實新聞媒體業歷經巨大變動，線上資訊迫使紙本出現重大緊縮。

這份報告同時顯示，報媒企業從2011年的9310家，到去年減少至7623家，減幅為18%。

但網路出版搜尋入口網相關企業同時間則跳增150%，至去年已經有1萬3924家。

這份報告還顯示，雜誌、書籍出版和無線廣播的雇用人數都減少，電視產業則自2001年以來幾乎維持平盤。

期刊或雜誌相關企業，於2008達到9232家的高峰，並自那之後開始衰退，2016年總數為7566家。（譯者：中央社許湘欣）1060404

(中央社)