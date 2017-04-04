香港很無聊？羅智強：柯文哲貶傷的是台北

柯文哲在訪問期間，在「去蔣化」、「香港很無聊」的談話都引起熱議，他表示，雖然在台灣雖然吵吵鬧鬧，可是很多國家的政要對於台灣或台北「都好羨慕」。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲出訪東南亞，推銷北市觀光，語出驚人地說：「香港很無聊，就一個小島而已，有甚麼好看的。」驚動港台。有意參選下屆台北市長的前總統府副秘書長羅智強表示，柯文哲貶抑香港，真正貶傷的不是香港，而是台北最珍貴的謙虛精神。

羅智強在臉書貼文表示，香港有香港的城市特色、風貌與吸引人的地方。台北也有台北讓人驚豔的文化風情和城市亮點。不同城市，有不同的好，懂得欣賞別的城市的好，正是過去的台北市可以保持進步的最大動力與精神資產。

羅智強批評柯文哲，身為台北市長，以不負責任的輕率口吻，去貶抑香港，真正貶傷的不是香港，而是台北最珍貴的謙虛精神。柯文哲不只傷了台北市長該有的格局高度，也傷害了台北市的形象。

一名網友留言回應羅智強貼文，「在小巨蛋蓋好之前，我已經飛到紅磡體育館聽過好幾場演唱會了。」；也有網友表示「信口雌黃~信口開河~胡說八道沒品味~沒氣質~沒教養~沒頭腦，這就是苛屁的本質~~」。

(中時電子報)