不甩反貪 陸官員假造失業人數騙退稅
中國大陸反貪「上有政策下有對策」，一名地方官員透過為企業假造安置失業人數的方式，騙取退稅達人民幣1544萬餘元（約新台幣6948萬元）。
新華網報導，浙江玉環縣人社局就業管理處前主任蔡文彬等人坦承，因為「中央八項規定」等嚴格限制公務接待、公款吃喝，所以想到用其他方式來規避。
2012年起，玉環縣就業管理處將每年租給商戶的店面以明顯低於市場行情的價格簽合約，但實際價差28.9萬元則請租戶以所開餐廳的消費卡形式返還。
蔡文彬說，「這樣既可以直接請客吃飯，還省去了發票報銷的環節，減少被查到的風險」。
此外，由於官方規定，企業若安置待業人員超過企業從業人員總數6成，可以享受5年稅收減免。蔡文彬因此串通部分企業，以人頭頂替假造失業人數，然後自己帶隊核查企業時再予以過關，幾年下來，騙取國家退稅優惠達1544萬余元。
蔡文彬在去年6月被開除中共黨籍及移送司法，今年1月，台州市中級人民法院以怠忽職守罪、受賄罪判處他有期徒刑5年。1060404
(中央社)
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