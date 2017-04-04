奧塞建館30年 總保值150億畫作來台

法國奧塞美術館建館30週年，國立故宮博物院與時藝多媒體特舉辦「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」，展出總保值超過新台幣150億元的畫作，包括梵谷、雷諾瓦、莫內等作品。

「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」由奧塞美術館策展，從館藏中精選69件世紀名作，展出包括梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等藝術大師經典畫作，總保值超過4億歐元（約新台幣150億元），世紀精選在這次展覽中一次呈獻。

這次必看的經典作品包括梵谷的「午睡」、米勒的「拾穗」與雷諾瓦的「彈鋼琴的少女」等曠世鉅作。

奧塞美術館鎮館之寶－米勒的「拾穗」，在收割的季節裡，遠處堆起高高的麥草堆，近處三名農婦彎腰撿拾麥穗的身影顯得卑微而謙遜，米勒將農村生活表現得淋漓盡致。

擅長繪畫女性人物肖像的印象派畫家雷諾瓦，用溫暖的筆觸與流暢的線條描繪出和諧的情境，豐富色調的畫面，讓觀眾彷彿能聽見琴音從畫中傳出。相隔20年，雷諾瓦「彈鋼琴少女」再次來台與民眾會面。

梵谷「午睡」是首次來台展出，這是梵谷向米勒致敬的作品，描繪農人在工作中休憩的情景，在嚴酷的生活與疲憊的工作中，有著讓人喘息的一絲寧靜。粗獷的田園在梵谷筆下自然流露真情。

位於塞納河左岸、與羅浮宮斜對的奧塞美術館，曾被譽為「歐洲最美博物館」，前身為奧塞火車站，1900年奧塞車站開幕，成為巴黎當時第一座現代化火車站，1939年進入巴黎的鐵路取消，奧塞車站被迫關閉，後於1986年改建成為奧塞美術館。

奧塞美術館的館藏若依據年代順序分類，定位介於羅浮宮（Louvre Museum）和法國現代藝術博物館龐畢度中心（Centre Pompidou）之間，主要收藏為1848至1914年期間的十九世紀經典藝術作品，每年訪客超過350萬名。

今年4月8日起至7月24日，台灣觀眾不必遠赴法國，在國立故宮博物院就能一覽19世紀藝術精粹。

展覽忠實呈現19世紀重點藝術運動，展區包含浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義，以及20世紀現代藝術之種種起源等，帶領觀眾漫步左岸，沉浸於奧塞美術館的美學世界。1060404

(中央社)