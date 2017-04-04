4月遊龜山島 賞花賞鯨不可少

龜山島位在宜蘭縣的外海，是宜蘭知名地標。4月起，島邊海域是賞鯨豚活動的旺季，島上的百合花也將盛開到5月，民眾可前往規劃來場生態之旅。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處說，龜山島上的百合花由於較少人為干擾，每年4到5月都開得相當燦爛。島上以鐵砲百合為主，另外還有台灣北部常見的台灣百合，二者的差別在於台灣百合的花被片外帶酒紅色條紋，鐵砲百合是內外皆白，登島觀賞時可參考辨識。

管理處提醒遊客在欣賞之餘，不要隨意攀折花朵，讓百合花在島上自然授粉，為生態之旅留下永續美景。登島賞花之餘，也可將賞鯨豚活動納入行程規劃，幸運的話還可見到乘黑潮而來的大型鯨魚。

如果喜愛遠眺龜山島的遊客，可以選擇「宜蘭濱海自行車道」路線，一路從頭城的竹安溪口騎到蘇澳的頂寮生態公園，沿途可欣賞到龜山島呈現龜首向南或向北的不同姿態；若想體驗蘭陽第一美景「龜山朝日」的壯麗景色，可在宜蘭留宿。

管理處說，有關龜山島登島申請事宜及宜蘭地區旅遊行程安排，可至交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站http://www.necoast-nsa.gov.tw 及「東北角之友」臉書粉絲專頁查詢。1060404

(中央社)