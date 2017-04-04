4月遊龜山島 賞花賞鯨不可少
龜山島位在宜蘭縣的外海，是宜蘭知名地標。4月起，島邊海域是賞鯨豚活動的旺季，島上的百合花也將盛開到5月，民眾可前往規劃來場生態之旅。
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處說，龜山島上的百合花由於較少人為干擾，每年4到5月都開得相當燦爛。島上以鐵砲百合為主，另外還有台灣北部常見的台灣百合，二者的差別在於台灣百合的花被片外帶酒紅色條紋，鐵砲百合是內外皆白，登島觀賞時可參考辨識。
管理處提醒遊客在欣賞之餘，不要隨意攀折花朵，讓百合花在島上自然授粉，為生態之旅留下永續美景。登島賞花之餘，也可將賞鯨豚活動納入行程規劃，幸運的話還可見到乘黑潮而來的大型鯨魚。
如果喜愛遠眺龜山島的遊客，可以選擇「宜蘭濱海自行車道」路線，一路從頭城的竹安溪口騎到蘇澳的頂寮生態公園，沿途可欣賞到龜山島呈現龜首向南或向北的不同姿態；若想體驗蘭陽第一美景「龜山朝日」的壯麗景色，可在宜蘭留宿。
管理處說，有關龜山島登島申請事宜及宜蘭地區旅遊行程安排，可至交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站http://www.necoast-nsa.gov.tw 及「東北角之友」臉書粉絲專頁查詢。1060404
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。