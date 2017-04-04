網傳洗牙加大牙縫 醫師：還牙齒真面目
全民健保每半年給付一次洗牙費用，但網路上卻有「洗牙會讓牙縫變大」、「洗牙會傷害琺瑯質」等傳言。牙醫師指出，洗牙使用的超音波震動不會傷害牙齒結構，是還給牙齒真面目。
奇美醫學中心牙醫部牙髓病科主治醫師郭祉吟表示，刷牙時候常有清潔不易的死角，食物殘渣與唾液中的細菌混合堆積成牙垢，日積月累下在牙根表面形成頑固、粗糙的牙結石。牙結石長期壓在牙齦牙周組織上，會加重牙周病嚴重程度；此時就需要使用超音波能量來做震動，讓牙結石脫落。
郭祉吟表示，牙齒表面的琺瑯質硬度非常堅硬，洗牙使用的超音波震動能量無法傷害到牙齒結構。
郭祉吟指出，牙結石堆積會造成牙齦發炎腫脹、牙齦萎縮、牙周破壞，進而讓牙齒周圍齒槽骨下降、牙根暴露、牙齒外觀會變長。洗牙後去除了牙結石，恢復牙齒乾淨外觀，牙齦的發炎腫脹消失，但已經被破壞掉的牙肉跟齒槽骨無法再生，因此露出來的牙齒缺乏的周邊組織，便會看起來牙縫變大。
她說，原本的牙縫全部被結石塞住，成為牙周病細菌的溫床，清掉結石只是還牙齒原本的真面目而已。
郭祉吟表示，在牙周破壞沒有很嚴重的情況之下，洗牙後的幾天可能會對溫度比較敏感，可以避開過冷、過熱、過酸過甜的食物，並且要遵守標準潔牙的步驟。牙周破壞很嚴重的病人，則需要比較長時間讓牙齒適應，同時應尋求專業牙周病科醫師做後續治療。1060404
(中央社)
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