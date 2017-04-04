李惠文涉掏空盼解除境管 法院不准
漢唐集成創辦人王燕群的妻子李惠文被控掏空案，一審遭判合計刑期5年，目前高院審理中，她以無雙重國籍等理由，聲請解除限制出境。高院認定她有久滯國外不歸之虞，予以駁回。
台灣高等法院裁定指出，李惠文主張，她在民國101年4月9日經檢察官以有逃亡之虞，而諭知以新台幣500萬元交保並限制出境（海），迄今已長達4年10月，目前案件繫屬高院已逾1年3月。
李惠文主張，她不嫻熟外文，始終定居台灣，並無雙重國籍或外國居留權，2名子女及至親好友、人際關係網絡均在台灣，且她所有資產已遭財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心聲請假扣押並核准在案，她沒有資力長期滯留國外。
她指出，漢唐集成公司是王燕群一手創立，率領員工戮力經營，打拼30多年，才有現在員工近1000人、市值近140億元的規模，她不畏流言，堅忍執行董事職務以穩定公司營運。
如今王燕群因不堪本案偵審程序煎熬，罹癌驟逝，她為維護亡夫一生心血，協助法院釐清事實，洗刷冤屈污名，沒有出境不返台理由，請求解除限制出境。
高院審酌，一審在104年8月底宣判，認定她涉犯證券交易法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪，合計判刑5年，顯示犯罪嫌疑重大，再以卷內她的財產資料、社經地位、入出境資料等事證，認定她應有足夠資力在國外長期停留。
高院指出，依一般人畏懼刑罰執行的心理，無從排除其出國後滯留不歸的危險，仍有逃亡之虞，另依目前訴訟進度，仍須她親自到庭以釐清相關證據的真實性、與本案待證事實間之關聯性。
高院表示，本案實屬國內重大金融犯罪案件，影響社會、國家公益甚鉅，審酌公共利益與被告個人權益間的均衡維護，認定她仍有限制出境的必要，因此予以駁回。1060404
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。