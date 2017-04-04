收假日國道上午順 估下午3北返路段塞

我要評比

今天是清明節連續假期最後一天，高速公路局預測上午國道順暢，下午會有北返車潮，預估3個北返路段會最塞。

根據高公局上午8路況資訊，國道全線順暢，大部分路段車速都可達80公里以上，國道5號石碇到南港雙向車較多，車速也可達78公里。

高公局預估下午最塞的3個北返路段及時段如下：

一、國道1號下午2時至4時，斗南-埔鹽系統行車時間從20分鐘增至70分鐘，為平時3.5倍。

二、國道3號下午5時至晚上7，時龍潭-鶯歌系統行車時間從8分鐘增至24分鐘，為平時3.0倍。

三、國道5號中午12時下午5時，頭城（台9礁溪轉運站）至坪林行車時間從15分鐘增至105分鐘，為平時7倍。

高公局下午3時至晚上8時，在國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道，實施高乘載管制，另今天全天封閉國1埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。1060404

(中央社)